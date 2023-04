Paratici, pessime notizie per l’ex Juve: congedo immediato dal Tottenham

Brutte notizie per Paratici: in attesa del ricorso contro la decisione della Fifa, l'ex Juve si è congedato dal ruolo di dg del Tottenham

La decisione era nell'aria ma ora è arrivato il comunicato ufficiale: Fabio Paratici non è più il direttore generale del Tottenham, almeno per il momento. Ad annunciarlo è stato il club inglese con il seguente comunicato: "La Commissione Disciplinare FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), relative a Fabio Paratici, in tutto il mondo. Tale decisione è stata presa prima dell'udienza di Fabio Paratici contro le sanzioni FIGC del 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi preso in considerazione da ulteriori stakeholder, tra cui il Club.