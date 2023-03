Conte ha la Juventus nel cuore: arriva un annuncio da brividi

Mettere un punto e ripartire. In casa Juventus sono chiari i piani per il futuro: la volontà della società è quella di riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente dopo anni di alti e bassi. Per questo in estate la rosa di Allegri potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, con giovani di talento e già affermati destinati a essere inseriti in rosa e non solo. Serviranno infatti anche campioni in grado di trascinare con esperienza e qualità la rosa e, in queso senso, già sono al lavoro i bianconeri.