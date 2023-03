L’ex Paolucci: “Allegri ci ha messo la faccia nei momenti difficili”

Michele Paolucci, ex calciatore, ha detto la sua a tuttomercatoweb sulla Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve ha trionfato per 10 anni di fila e forse quel periodo è stato un po' sottovalutato. Sappiamo tutti quanto sia difficile vincere in Italia. Oggi lo spettacolo del campionato italiano è aumentato e non posso che fare i complimenti al Napoli. Per quanto riguarda la situazione attuale dei bianconeri, un -15 in classifica ti impatta sicuramente come calciatore. È qualcosa che senti e respiri.