Elkann tiene Allegri e sogna un colpaccio: “Lo vuole alla Juventus” / News

Le chiacchiere stanno davvero a zero. Il futuro della Juventus dovrà essere ricco di ambizioni. Come sempre, verrebbe da dire. Ma vale la pena ricordarlo a chi crede che una o più vicende extra-campo, possano minare una storia che non ha paragoni in questo paese e in questo campionato.

La Juventus ripartirà da Allegri. Su questo, non sembrano esserci dubbi di alcun tipo. Abbiamo raccolto le nostre indiscrezioni ma allo stesso tempo ne arrivano anche di altre, molto autorevoli. Longari su Sportitalia racconta proprio questo. La società non intende privarsi del proprio tecnico non solo per ragioni economiche (sarebbe ancora sotto contratto) ma per motivi sportivi. Max convince e vince, nonostante tutte le difficoltà. Nessuna possibilità di vederlo lontano dai bianconeri, salvo che non sia lui a dimettersi. Ipotesi - in questo momento - abbastanza complessa da immaginare.