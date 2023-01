Juve-Atalanta | Fioccano i 7, ma Gazzetta non perdona: “Roba da paperissima”

Non va oltre il pareggio contro l'Atalanta la prima Juventus post penalizzazione. Spettacolare il match dell'Allianz Stadium che vede il punteggio finale recitare 3 a 3. Tutto sommato una buona reazione della squadra di Allegrialla mazzata arrivata pochi giorni fa che ha fatto scivolare a metà classifica la Vecchia Signora. I 15 punti tolti dal giudice federale hanno sconvolto tifosi e calciatori, che si sono comunque ben comportati in campo. Dimostrando un discreto attaccamento alla maglia. Tuttavia, la Gazzetta dello Sport non perdona certi errori. In particolare di un giocatore bianconero. Esaltato d'altro canto, un altro elemento della rosa juventina. Ma vediamo insieme la carrellata di voti dati dalla rosea alla Juventus di ieri sera<<<