Olivera: “La Juventus è irriconoscibile, è ancora senza identità”

Juve? Con la rosa di giocatori che la compongono, la Juve potrebbe essere intensa e dominante sul campo come il Manchester City, il Real Madrid e il Napoli, ma forse tutto questo non viene richiesto dall' allenatore . E' difficile giudicare ciò che succede quando sei fuori, l'impressione però è che in campo si fa davvero troppa fatica. La Juve è irriconoscibile, a fine campionato non è riuscita ancora a trovare la sua identità.

Chiesa lo si può capire, poiché arriva da un lungo infortunio e non è ancora in forma, mentre Vlahovic sta vivendo un periodaccio. Per me non è totalmente colpa sua, non è che di punto in bianco un giocatore che faceva sfracelli a Firenze diventa un brocco. A questa Juve sta mancando un'identità di gioco, purtroppo non è servito bene e fa fatica. La Juve non si deve attaccare a questi episodi, è sempre stata più forte sul campo. Più che parlare degli arbitri, bisogna pensare alla squadra e a far bene".