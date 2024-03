Olivera: “Nessuno si aspettava questo calo da parte della Juve”

Ruben Olivera, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Ci poteva stare questo calo, ha spinto tanto la Juve negli scorsi mesi. Però diciamo che nessuno si aspettava un calo così lungo, col rischio che corre ora di farsi riprendere da quelle dietro. Ormai il quarto posto come obiettivo principale non è più saldo come poteva esserlo prima. Da fuori posso dire che mi sembra un calo di livello mentale, la squadra non sembra più serena come lo era prima. Ha vinto tante gare all’ultimo minuto, mentre ora fa difficoltà più che altro con le piccole che si giocano la salvezza. Sono quelle squadre ti affrontano in maniera diversa e in certi momenti serve la tranquillità. La Juve non ce l’ha adesso. Allegri? Personalmente posso dire che per me ci sono altri profili che possono fare bene alla causa Juventus. La Juve poi è una società che non ha pazienza, vuole subito i risultati, per nessuno sarà facile avere a che fare con certe pressioni".