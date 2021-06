Nuno Gomes: “Ronaldo dovrebbe giocare dov’è felice di farlo”

Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale portoghese

In queste settimane si chiacchiera tanto riguardo il possibile futuro di Cristiano Ronaldo . Le voci che lo vogliono lontano da Torino aumentano giorno dopo giorno, ma il fenomeno portoghese non ha ancora svelato il suo futuro. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha provato a far luce sulla situazione il connazionale ed ex compagno nel Portogallo Nuno Gomes, vecchia conoscenza del calcio italiano con la maglia della Fiorentina:

"Cristiano Ronaldo è sempre la stella della Nazionale. In questi ultimi giorni abbiamo visto la sua determinazione. Oltre a Cr7 abbiamo poi la fortuna di avere tanti campioni in tutti i settori del campo. Ma anche nell'Italia ci sono tante stelle come Immobile e Insigne. Nel Portogallo Cristianosarà sempre la stella principale, ma ci sono anche tanti campioni come Bruno Fernandes o Joao Felix. La squadra nel corso degli anni ha imparato a giocare come un vero collettivo, e non solo andando avanti con le individualità. Un consiglio per il futuro a Cristiano? Non sono nessuno per dare consigli ad uno come lui, è in un momento della carriera in cui solo Ronaldo sa qual è la decisione migliore. L'unica cosa che posso dirgli è di stare dov'è felice".