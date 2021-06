Futre: “Ronaldo unico al mondo, ha ancora 3.4 anni. Fossi la Juve non lo venderei”

L'ex calciatore ha parlato del numero 7 bianconero

Di quello che sarà dell'attaccante ha parlato anche l'ex calciatore del Porto Paulo Futre, intervistato dai microfoni di TMW: "CR7 è unico, è il numero uno al mondo anche a 36 anni suonati. Sono molto curioso di vedere quale versione di Cristiano ci godremo in questo Europeo. Sappiamo quanto ami partire dalla fascia per poi accentrarsi e andare in porta, ma secondo me da numero 9 potrà fare ancora di più la differenza. lI Portogallo di Santos ha infatti ottimi laterali ed esterni forti nel dribbling, che potranno mettergli in area un sacco di palloni da convertire in gol. Cosa consiglio alla Juventus? Non sta certo a me dare un consiglio a CR7 ma posso dire che un campione del genere può avere ancora altri tre-quattro anni ad altissimi livelli davanti a sé. Fossi nella Juve, ci penserei bene prima di lasciarlo andare.. Ripeto, Cristiano Ronaldo resta il più forte calciatore in circolazione, questo non si discute"