Juve, Allegri: “Domani sarà una partita difficile. Ballottaggio Chiesa-Yildiz”

Alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Il Cagliari delle 8 vittorie di quest'anno ne ha fatte 6 in casa, fa tanti gol negli ultimi 15 minuti. Sarà una partita difficile e complicata. Loro si stanno giocando la salvezza, noi un posto in Champions".

Yildiz vincerà il pallone d'oro? "Spero che Szczesny abbia ragione ma bisogna andarci piano con i giudizi. Non so se lo vincerà perchè è una cosa molto molto difficile. Lui e Chiesa giocano più o meno nella stessa posizione".

Sullo sfogo di Chiesa al termine della partita contro il Torino: "Le difficoltà di Federico post infortunio ci sono state, può fare meglio. Lo sfogo? Ne ho visti di peggio, quando un allenatore fa delle scelte lo fa per il bene della squadra. Domani andrà valutato tra lui e Yildiz chi giocherà. Non ho tanti dubbi, oggi scioglierò gli ultimi dubbi dopo l'allenamento".

Sulle voci di mercato: "Sono normali in questa parte di stagione ma noi dobbiamo rimanere concentrati. Stiamo lavorando tutti insieme per far sì che la Juventus la prossima stagione giochi la Champions e raggiunga la finale di Coppa Italia che non sarà facile".