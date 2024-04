Sudakov, parla il dirigente dello Shakhtar: “Non solo la Juve su di lui”

La Juventus, nella figura di Cristiano Giuntoli, continua a lavorare per gettare le basi di quello che sarà il mercato estivo della società. La squadra dovrà infatti essere ancora migliorata, contando anche che molti giocatori lasceranno la Continassa alla fine della stagione. Il nuovo dirigente bianconero sta quindi seguendo molti profili, soprattutto giovani, ed uno di questi risponde al nome di Georgiy Sudakov, trequartista classe 2002 dello Shakhtar e della Nazionale Ucraina. Il dirigente del club Carlo Nicolini, ha parlato intervenuto a Campi Flegrei tv, facendo il punto sul futuro del giocatore: "Se voi guardate le nostre formazioni, giochiamo con un calciatori di media età di 23/24 anni. Non solo in campionato, ma anche in Champions League, dove quest'anno abbiamo battuto anche il Barcellona. È normale che i direttori sportivi internazionali abbiano sul taccuino i nostri ragazzi. Credo sia normale che i talenti forti siano attenzionati dai big club europei e italiani. Se vuoi i calciatori bravi vanno pagati, anche perché, hanno esperienza e numeri da top club, oltre che giovane età. Juve su Sudakov? Ripeto, sono più le squadre interessate ai nostri ragazzi, i nostri 2002, per esempio, hanno già decine di presenze nel campionato, oltre che in Europa. I grandi club Europei guardano a noi, così come quelli italiani"