Juve Next Gen, le statistiche verso il match con il Trento

Mentre ieri la prima squadra ha vinto in amichevole contro il Rijeka, oggi toccherà alla Next Gen scendere in campo, ma in una gara ufficiale del campionato di Serie C. Alle 12:30 la squadra di Massimo Brambilla affronterà in trasferta il Trento. I bianconeri attualmente sono al decimo posto nel girone A, a quota 26 punti. La squadra trentina invece è penultima a 14.