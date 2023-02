Next Gen, i numeri del pre-gara con la Triestina: la nota

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha diramato la lista dei convocati per la partita con la Triestina.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato i dati in vista della gara tra i bianconeri della Next Gen e la Triestina, match di campionato fondamentale per Madama, che può così riscattare l'ultima sconfitta. Ecco la nota: "Pareggio 0-0 nell’unico precedente al “Rocco” fra le due squadre nel calcio professionistico, serie C 2021/22. Contro la “squadra madre”, ossia la Juventus, i precedenti in terra giuliana sono 27, con 11 successi alabardati, 9 bianconeri e 7 pareggi.