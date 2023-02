Dal Brasile: Kaio Jorge nel mirino di Flamengo e Cruzeiro

Il calciatore brasiliano della Juventus è ancora alle prese con la riabilitazione per il rientro dall'infortunio

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Nantes, nella partita valevole per la gara di ritorno degli spareggi di EuropaLeague. Oltre a Chiesa e Pogba alle prese con i loro infortuni, della partita non sarà nemmeno il brasiliano KaioJorge, che esattamente un anno fa subiva l'infortunio che ancora non gli sta ancora consentendo di tornare in campo.

Un anno fa infatti, il 23 febbraio del 2022, il giocatore brasiliano, impegnato con la formazione Under 23, oggi Next Gen, si infortunava al Moccagatta di Alessandria rimediando la rottura del tendine rotuleo. Un brutto infortunio, per cui le previsioni iniziali parlavano di un rientro possibile a cavallo della fine dell'anno, tra dicembre e gennaio, ed un rientro in squadra a step. Ad un anno di distanza però la situazione sembra ancora grave, ed il suo rientro in campo sembra ancora lontano.

La Juventus per questo sta ragionando sul suo futuro: i bianconeri lo vorrebbero far rientrare in maniera graduale, affidandolo alla Next Gen di Brambilla, ma i piani della Vecchia Signora potrebbero cambiare. Stando a quanto riportano i media brasiliani infatti, sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Internacional, Flamengo e Cruzeiro per ottenerlo in prestito, con i club che vorrebbero riportarlo in patria per rimetterlo al meglio in sesto.