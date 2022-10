Neville: “CR7? Comportamento inaccettabile, United meglio senza di lui”

L'ex difensore, compagno di squadra del portoghese nella sua prima esperienza al Manchester United, ha detto la sua senza peli sulla lingua

redazionejuvenews

La Juventus, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, indubbiamente incappata in molte difficoltà nel ricostruire la squadra. Ma anche il campione portoghese, dopo l'addio ai bianconeri, non è stato protagonista come negli anni precedenti. Anzi, le cronache, soprattutto negli ultimi mesi, si sono occupate di lui più per aspetti comportamentali negativi che per le grandi prestazioni.

L'ultimo episodio è stato quello accaduto nel match tra Manchester United e Tottenham. CR7, lasciato in panchina da Ten Hag, aveva preso la via degli spogliatoi a pochi minuti dalla fine, con la squadra in vantaggio per 2-0. Un gesto che gli è costato l'esclusione dalla squadra per la partita contro il Chelsea e per cui aveva fatto ammenda sui social.

Gary Neville, suo ex compagno ai Red Devils e commentatore di Sky Sport UK, ha commentato così il comportamento di Ronaldo: "Voglio difenderlo. È un essere umano e ha dei difetti, si sente frustrato per non aver avuto opportunità. Alcuni giocatori hanno fatto cose peggiori al Manchester United, succede, è la natura umana. Non ci sono molti tifosi del Manchester United che ora vorrebbero Ronaldo nell’undici titolari. Stanno meglio senza di lui, segnano più gol senza di lui e guadagnano più punti senza di lui. Il Manchester United è una squadra migliore senza di lui. Per me, Erik non aveva altra scelta. È la seconda volta che Ronaldo lascia l’Old Trafford prima che i suoi compagni di squadra rientrino negli spogliatoi. È inaccettabile".