Neville: “Adoro Ronaldo, ma meglio avere bei ricordi e lasciarli dove sono”

Il tweet dell'ex difensore

redazionejuvenews

La stagione della Juventus è giunta al termine con il 4-1 rifilato al Bologna al Dall'Ara, che con il contemporaneo pareggio del Napoli con il Verona ha consentito alla squadra di raggiungere la qualificazione in Champions League. In casa bianconera si lavora già al futuro, con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, o del suo eventuale sostituto. Tra le posizioni in bilico c'è quella di Cristiano Ronaldo che, nonostante l'accesso della "Vecchia Signora" alla massima competizione europea, potrebbe salutare in cerca di una nuova grande avventura in un altro campionato.

I rumors che si susseguono in questi giorni vorrebbero Cr7 e il presidente Andrea Agnelli d'accordo sul lasciare andare il numero 7 nel caso in cui lo volesse. Tra le destinazioni possibili c'è il Psg, che ancora si interroga sul futuro di Kylian Mbappè, oltre all'affascinante ipotesi di un ritorno allo Sporting Lisbona, club in cui l'asso di Madeira ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Dall'Inghilterra, però, insistono: su Cristiano Ronaldo c'è ci sarebbe anche l'interesse del Manchester United, pronto a riportarlo all'Old Trafford dopo la cessione dell'ormai lontana estate del 2009, anno in cui l'attaccante passò al Real Madrid, club con il quale ha raccolto le sue più grandi soddisfazioni in carriera.

Possibile uno scambio tra i due club, con Pogba sempre sogno della Juventus per il centrocampo, oppure con il più fattibile Donny Van De Beek, mai al centro dei progetti del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Intanto, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale Twitter, l'ex bandiera dei "Red Devils" Gary Neville, storico capitano dello United targato Alex Ferguson, ha commentato le voci sul possibile ritorno di Ronaldo in Inghilterra così: "Il Manchester United dovrebbe far tornare CR7? Lo adoro, ma meglio avere bei ricordi e lasciarli lì dove sono…":