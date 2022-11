Juve, ufficiale l’amichevole con l’Arsenal: data e orario

La squadra bianconera riprenderà gli allenamenti il 6 dicembre e oggi il club ha ufficializzato la prima delle amichevoli della preparazione

redazionejuvenews

La Juventusha vissuto una prima parte di stagione a due facce. La squadra bianconera era partita molto male, accumulando ritardo in classifica in campionato e perdendo partite decisive che hanno portato all'eliminazione in Champions League. Nella seconda parte di questo primo atto invece la squadra bianconera si è ritrovata, infilando sei vittorie di fila senza subire gol e portandosi al terzo posto.

Ora buona parte della rosa è impegnata in Qatar. Sono infatti 11 i giocatori impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali: Paredes e Di Maria con l'Argentina, Danilo, Sandro e Bremer con il Brasile. E poi Rabiot con la Francia, Szczesny e Milik con la Polonia, Kostic e Vlahovic con la Serbia, McKennie con gli Stati Uniti d’America. La ripresa alla Continassa è fissata per il 6 dicembre e la squadra lavorerà fino alla vigilia di Natale.

Nel frattempo è ufficiale una delle amichevoli di questa fase. Il comunicato ufficiale della Juventus: "Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all'Arsenal, capoclassifica in Premier League. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l'Emirates Stadium, con fischio d'inizio alle 19:00 italiane.

Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese.

SAVE THE DATE

Arsenal - Juventus

17 dicembre 2022, 19:00 CET

Emirates Stadium, Londra".