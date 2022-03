Juve, il fratello di Dybala sbotta su Instagram: ecco cosa ha detto

Il numero 10 argentino non ha accettato la proposta di rinnovo fatta dalla società bianconera. Suo fratello Gustavo dice la sua sui social.

Il caso Dybala era già da tempo quello più spinoso in casa bianconera. Ma nelle ultime ore la situazione è diventata rovente. Nonostante il ritorno dal primo minuto con un gran gol e una prestazione da applausi, la situazione è comunque precipitata. Ieri era stato grande protagonista in campo nella vittoria per 2-0 contro la Salernitana, con 45 minuti di magie, oltre la rete, con passaggi al bacio, dribbling e controlli pregiati. Uno sfoggio di tecnica che aveva ridato il sorriso ai tifosi dopo l'incubo di mercoledì sera con la cocente eliminazione dalla Champions League. Stamattina invece l'argentino è stato protagonista fuori dal rettangolo verde. L'incontro in programma tra la dirigenza della Juventus e gli agenti del giocatore non è andato a buon fine. Come da tempo sappiamo, la società ha una nuova linea sugli ingaggi e il tetto massimo è stato fissato con quello di Dusan Vlahovic.