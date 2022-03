Juve, i nazionali della prima squadra impegnati nella sosta

Archiviata la trentesima giornata di A, è il momento delle nazionali. Saranno molti i giocatori impegnati con le rispettive rappresentative.

Ultima sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali, molte delle quali si giocheranno i posti ancora disponibili per i Mondiali di dicembre in Qatar. Fra queste, ovviamente, l’Italia: Bonucci, De Sciglio e Chiellini sono col gruppo di Mancini, che ha convocato anche Locatelli (attualmente in isolamento per Covid-19); tutti gli italiani conoscono a memoria gli appuntamenti, il 24 contro la Macedonia del Nord ed eventualmente in caso di vittoria il 29. La Polonia di Szczesny non giocherà giovedì contro la Russia ma in amichevole contro la Scozia, per poi disputare martedì prossimo la partita decisiva per l’accesso ai Mondiali (avversario da definire). Restando in Europa, calendario di amichevoli anche per la Serbia di Vlahovic (giovedì in Ungheria, il 29 in Danimarca), per la Francia di Rabiot (Vs Costa D’Avorio e Sudafrica, il 25 e il 29), per l’Olanda di de Ligt (contro Danimarca e Germania, il 26 e il 29) e per la Spagna di Morata (il 26 contro l’Albania, il 29 contro l’Islanda).