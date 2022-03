Juve, ora la pausa. Da giovedì al lavoro senza i nazionali

Dopo la vittoria contro la Salernitana, spazio alla pausa per le nazionali. Il 24 poi la ripresa degli allenamenti con chi resterà a Torino.

In testa sia il Napoli che il Milan hanno vinto, rispettivamente contro Udinese e Cagliari, e mantenuto invariato il vantaggio. La vetta rimane quindi a7 punti per i bianconeri e il secondo posto a 4. A fermarsi invece è stata ancora l'Inter. La squadra nerazzurra è stata bloccata sul risultato di 1-1 in casa dalla Fiorentina. Ora gli uomini di Inzaghi sono a un solo punto di distanza dalla Juve, in attesa del Derby d'Italia, in programma nel prossimo turno. Ora però il campionato si ferma e lascia spazio alla sosta per gli impegni delle nazionali. In questa finestra l'Italia sarà impegnata nei playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar. Si parte giovedì con la partita contro la Macedonia del Nord, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Massimiliano Allegri nei prossimi giorni riprenderà a lavorare con chi non sarà impegnato con le proprie rappresentative. Queste le ultime dalla Continassa, nel report pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.