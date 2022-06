Nations League, Italia-Ungheria: le formazioni ufficiali

Alle 20,45 la Nazionaleitaliana scenderà in campo contro l'Ungheria per la seconda giornata di Nations League. Gli azzurri, dopo il pareggio contro la Germania di sabato scorso, hanno l'opportunità di tornare alla vittoria, successo che in gare ufficiali manca da ottobre. Gli ospiti, invece, arrivano dal trionfo inaspettato contro l'Inghilterra per 1-0.