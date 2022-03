Nardella: “Il nuovo Franchi sarà più bello dello stadio della Juve”

Il sindaco di Firenze, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato del rifacimento dell'impianto e ha chiarito i rapporti con il club.

redazionejuvenews

Il Franchi si rifà il look. In questi giorni è stato presentato il progetto per la ristrutturazione dell'impianto, con tanto di presenza di un simbolo come Gabriel Omar Batistuta. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, per parlare di questo rifacimento e dei rapporti che ci saranno al riguardo con la Fiorentina. Queste le sue parole: "È il progetto con il più grande impatto urbanistico realizzato a Firenze negli ultimi 50 anni. È una delle scommesse più importanti che ho fatto in sette anni e mezzo da sindaco di questa città. Non si parla solo dello stadio, ma del quartiere. Sarà un progetto importante per tutti: cittadini, tifosi, Fiorentina, piccoli e grandi imprenditori".

Il primo cittadino poi ha chiarito i rapporti tra amministrazione e club: "Io mi limito ai fatti. Stiamo lavorando insieme. Abbiamo firmato con il direttore Barone la proroga biennale della convenzione per il Franchi e in questo accordo abbiamo inserito la costituzione di un gruppo di lavoro sul monitoraggio dei lavori sul nuovo stadio. Da quando mi sono preso in carico l'onere di trovare tutte le risorse per il nuovo impianto (si tratta di 95 milioni di euro, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 50 dal Pnrr, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza), i rapporti sono più chiari e delineati. È chiaro quindi che da ora in poi dovremo avere una costante collaborazione con il club, per seguire il progetto e la realizzazione".

Il presidente Rocco Commisso puntava molto sull'aumento di redditività con uno stadio di proprietà, prima di passare a questo progetto: "Per come è stato concepito, avrà una redditività almeno tre volte superiore a quella attuale. Basta pensare agli sky-box, all'uso degli spazi commerciali interni, alla maggiore comodità dei posti. Già lo stadio di per sé sarà una eccellente fonte di ricavi per la Fiorentina, non per mia valutazione, ma per quanto risulta della Deloitte, commissionato dal club stesso e basato sulla capienza di 40 mila posti. Per questo abbiamo inserito nel progetto lo stesso numero di posti, come voleva la società". E c'è anche un paragone con lo stadio bianconero: "Siamo ai livelli dello Juventus Stadium, ma sarà più bello. Lo posso dire? Molto più bello e comodo. E cominciamo da qui".