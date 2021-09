Verso Napoli-Juventus: bianconeri favoriti, ma attenzione al fattore casa

I precedenti vedono la Juventus favorita nella partita contro il Napoli, mentre i bookmakers rimangono più cauti.

Tutto pronto per il big match tra Napoli e Juventus.Le due formazioni sono pronte a darsi battaglia, in una partita subito fondamentale per la stagione dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione, riuscendo a conquistare un solo punto in due giornate. Il campionato è ancora lungo e recuperare è possibile, ma per farlo sarà necessario invertire subito la rotta e vincere contro la squadra di Luciano Spalletti. Se così non fosse i bianconeri potrebbero ritrovarsi a -8 dal primo posto, in una situazione alquanto complicata.