Percassi: “Muriel-Kulusevski è uno scambio possibile? Allo stato attuale non c’è nulla”

Il presidente dell'Atalanta ha parlato

Atalanta ormai è una realtà consolidata in Europa? È difficile confermare questi risultati per una società di provincia, siamo la società più piccola delle rappresentati italiane e continuiamo con grande umiltà a proporre il nostro calcio con Gasperini che ha fatto bene e sta facendo bene anche quest'anno. Gasperini? Abbiamo altri tre anni di contratto, non ci sono problemi da parte nostra. Muriel- Kulusevski è uno scambio possibile con la Juventus? Allo stato attuale non c'è nulla, ce lo teniamo .

Gli infortuni muscolari hanno falcidiato la squadra? Non si è fatta la preparazione iniziale come si doveva fare all'inizio e ci sono partite ogni tre giorni, per un giocatore questo è problematico. Speriamo terminino qui gli infortuni. Saremmo scontenti di non arrivare tra le prime quattro? La permanenza nella categoria di Serie A rimane il nostro obiettivo, tutto quello che viene in più è di guadagnato. Coppa Italia? Speriamo di arrivare fino in fondo. Pandemia coincisa col momento più bello della storia del club? Questo è stato un grande dispiacere, non solo per noi. Coi nostri tifosi sarebbe stato ancora più bello, speriamo che arrivi il via libera per tornare al 100% della capienza negli stadi, serve a tutti. Riduttivo per l'Atalanta salvarsi? No, io lo penso come primo obiettivo".