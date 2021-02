Mugnai, Sindaco di Figline: “Sarri alla Juve? Un bambino gli disse che non aveva festeggiato il compleanno”

Il primo cittadino della città natale dell'ex allenatore bianconero ha parlato del suo futuro

redazionejuvenews

La Juventus ha ricominciato a vincere dopo le difficoltà riscontate nelle ultime due uscite, che hanno portato alle sconfitte contro il Napoli in campionato e contro il Porto in Champions League. I bianconeri si trovano al terzo posto in Serie A, a quattro punti di distanza dal Milan secondo e a 8 dall'Inter in testa alla classifica; ma con una partita in meno, quella contro il Napoli ancora da recuperare dopo il rinvio deciso dal Collegio di Garanzia del CONI. In Champions League i bianconeri dovranno ribaltare il 2-1 subito al Do Dragao, con la partita di andata che è stata persa come lo scorso anno e quello prima, da Allegri e poi da Sarri.

Il tecnico bianconero della scorsa stagione sarebbe in trattativa con la Fiorentina per il dopo Prandelli, e di questo e di altro ha parlato Giulia Mugnai, il Sindaco di Figline, paese natale di Maurizio Sarri. ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Si spera che Sarri possa tornare presto in sella. Come dice il padre, Maurizio è nato tifoso del Napoli ma poi è diventato tifoso della Fiorentina. Un articolo uscito stamattina su un suo approdo al club di Commisso ha fatto chiacchierare in molti a Firenze, in tantissimi sarebbero contenti di vedere Sarri sulla panchina viola, sinceramente lo spero. In questo periodo di emergenza la famiglia Sarri è stata molto generosa ed ha aiutato in modo concreto la comunità di Figline con donazioni di attrezzature sanitarie. Anche per questo facciamo il tifo per il suo arrivo a Firenze."

"Sarri alla Juve? Ricordo un aneddoto. Un bambino napoletano mi scrisse dicendo che si era rifiutato di festeggiare il compleanno per la delusione di vedere il suo idolo allenare i rivali bianconeri, credo che questo messaggio sia arrivato anche a Sarri. Sarri a Napoli e Gattuso alla Fiorentina? Vedremo, in quel caso li aspettiamo entrambi in piazza a Figlini, sarebbe un scambio simpatico."