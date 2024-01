Mpasinkatu: “Allegri vuole preservare Chiesa. Su Vlahovic…”

Malu Mpasinkatu , dirigente, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Il Sassuolo allo Stadium si esalta, la Juventus deve fare assolutamente attenzione, anche se quest'anno la squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato in più di un'occasione che quando c'è da fare risultato non sbaglia.

Chiesa? Credo che Allegri voglia preservarlo, in Italia di giocatori come lui non ce ne sono, per cui le sue qualità e la sua importanza per la Juventus sono sotto gli occhi di tutti.