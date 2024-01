Juve, niente Serie A per Kean: l’italiano vuole trasferirsi all’estero

Kean vuole lasciare la Juve in prestito e trasferirsi all'estero: tre squadre sulle tracce dell'attaccante italiano

In questa prima metà di stagione Moise Kean ha trovato pochissimo spazio con la maglia della Juve, chiuso nelle gerarchie da Vlahovic, Chiesa, Milik e soprattutto Yildiz. L'esplosione del talento turco ha diminuito lo spazio per l'attaccante italiano che ora vuole lasciare Torino in prestito.