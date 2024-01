Mpankasinatu: “Tiago Djalo è molto forte ed ha personalità”

È un giocatore che arriva da una squadra, che, fino a questo momento, ha costituito una fucina di talenti. Qualsiasi giocatore è uscito dal Lille ha fatto benissimo: in questa categoria ci rientrano, Maignan, Leao, lo stesso Weah, Ikoné, Osimhen...è una squadra che fornisce gli acquirenti, che sono solitamente squadre importanti, di molti giocatori pronti. E, poi, per il rapporto qualità-prezzo è un affare: parliamo di un giocatore che era sul taccuino di altre grandi rivali sportive italiane come l'Inter e altre squadre inglesi.