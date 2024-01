Il padre di Huijsen: “Grati alla Juve. Ora il rinnovo fino al 2028”

Esordio più che positivo per Dean Huijsen con la maglia della Roma, nel pareggio di domenica contro l'Atalanta. Il papà Donny, ai microfoni di TuttoJuve, ha commentato la prima in maglia giallorossa del figlio e le prospettive per il suo futuro: "Sensazioni? Molto positive, da parte di tutti noi. Vederlo esordire ci ha resi molto felici, non è mai facile arrivare un giorno prima e poi giocare subito all'Olimpico. Ha avuto un buonissimo impatto".