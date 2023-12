Giuntoli prova lo sgarbo all’Inter: 3 milioni subito al Lille per Djalò

La dirigenza bianconera vuole anticipare i nerazzurri per il difensore del Lille. L'idea è quella di un prestito oneroso

Alla Continassa infatti si sta provando a fare un colpo in difesa. Per questo motivo, l'idea è anticipare l'Inter, trovando un'intesa con il Lille per Thiago Djalò. Imbastire quindi un prestito oneroso (3 milioni) di mezza stagione prima di approdare definitivamente alla Juve. Un progetto che stuzzica più il club francese, ovviamente, ma che dalle parti del giocatore si comincia a valutare prima di prendere decisioni definitive.