Moratti: “Caos arbitri? Il clima è totalmente differente rispetto a Calciopoli”

L'ex presidente dell'Inter ha parlato

redazionejuvenews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato di veri temi ai microfoni del quotidiano Il Mattino. Queste le sue parole: "Superlega? L’aspetto dei risultati sportivi del campo non può essere mai trascurato, ma loro giocano sul fatto che c’è una mancanza di sicurezza per poter fare investimenti importanti. Caos arbitri? Il clima è totalmente differente rispetto a Calciopoli. Ma il Var non sta aiutando ad azzerare le proteste. È uno strumento nuovo, toglie delle polemiche ma poi ne fa nascere altre, forse perché proprio non se ne riesce a fare a meno. Però a me il Var non convince: esclude l’emozione immediata di un gol. E questo nel calcio è un peccato.

Se con il Var sarebbe cambiata la decisione sul contatto Ronaldo-Iuliano? Non sarebbe cambiato nulla. Neanche al Var ci avrebbero mai dato quel rigore. De Laurentiis? Lo conosco da sempre. Ha preso il Napoli da zero ed è ripartito dalla serie C. Ha costruito le cose con pazienza, giorno dopo giorno, senza fare pazzie, mettendo la società nelle condizioni di essere sana in ogni momento. Ha meriti giganteschi per quello che ha costruito, per quello che è il Napoli adesso: ha fatto tutti i passi con oculatezza, pur essendo sempre brillante quando c'è da fare acquisti di calciatori. Ecco, lui per primo merita di vincere lo scudetto.

Simone Inzaghi? Simone è molto perbene, totalmente diverso come carattere da Conte. Poi mi piace come fa giocare bene l'Inter: ha il sostegno illimitato della società. Non ne ha bisogno al momento, ma non è una cosa di poco conto. Inter-Napoli? È un bivio ma solo per l’Inter non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto. Sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo".