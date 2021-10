Spalletti: “Sono contro la Superlega. Il mio rosso? Lamentarsi per gli arbitri è da sfigati”

Il tecnico ha parlato

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato di vari temi nella conferenza stampa alla vigilia del prossimo match degli azzurri nel campionato di Serie A tra cui il rosso preso nella scorsa giornata e la vicenda della Superlega. Queste le sue parole: "Il mio rosso a Roma alla fine della partita è ingiusto? Ho sempre detto che lamentarsi per gli arbitri è da sfigati e vale anche per le decisioni degli arbitri che possono sembrarci sfavorevoli nei nostri confronti. Io non sono stato né ironico, né irrispettoso, poi se il mio modo di parlargli ha fatto apparire le cose così devo modificare qualcosa e stare più attento nel modo di dire le cose la prossima volta.