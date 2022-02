Morata: “Era una partita da vincere ma stiamo facendo passi avanti”

L'attaccante della Juventus ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Villareal ieri sera nella partita valevole per la gara di andata degli ottavi di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato ieri sera la partita contro il Villareal valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, con i bianconeri che hanno impattato per 1-1 contro la squadra di Emery. Un risultato che costringe i bianconeri a vincere nella gara di ritorno per passare il turno, vista anche l'eliminazione della regola dei gol in trasferta. L'attaccante dei bianconeri Alvaro Morata ha commentato la partita intervistato dai microfoni di Sky Sport e di Mediaset.

Hai fatto un grandissimo lavoro anche in fase difensiva. Come va in questo nuovo ruolo?

"Io mi trovo bene, mi dispiace perchè era una partita da vincere, penso che abbiamo fatto un grande sforzo, abbiamo avuto un paio di occasioni. Così è il calcio, sappiamo che loro giocano un bel calcio. È stata una partita molto fisica, anche loro hanno fatto una grande partita sotto questo aspetto, è tutto da decidere".

Come ti spieghi il calo nel secondo tempo?

"È normale, veniamo da tante partite, abbiamo fatto grandi sforzi e adesso bisogna subito recuperare e mettere la testa al campionato. Sappiamo di aver fatto un passo in avanti come squadra, come gruppo, affrontiamo le difficoltà in modo diverso e dobbiamo continuare così".

Lo ritenete un passo avanti?

"Sì, sicuramente, a priori, quando è uscito il sorteggio, tanti dicevano che noi eravamo più forti, ma è la Champions, il Villarreal è attuale campione dell'Europa League, giocano molto bene a calcio, in Spagna non hanno iniziato bene il campionato, ma adesso sono a ridosso dei posti Champions ed è un grande squadra. In Champions qualsiasi squadra può crearti problemi e loro giocano molto bene. Abbiamo lasciato pochi spazi e bisogna fare una grande partita al ritorno. Siamo dispiaciuti perché era una partita che potevamo vincere. Abbiamo fatto un gran primo tempo lottando tutti insieme. Abbiamo ritrovato la compattezza e lo spirito di sacrificio. Questo è importante. Potevamo vincerla ma in nessun momento sembrava che eravamo fragili come ad inizio anno".

Avere un punto di riferimento come Vlahovic ti permette di giocare più libero.

"Ho avuto anche occasioni anche oggi, non ci sono riuscito. Bisogna lavorare per la prossima partita. C'è tanta crescita, è difficile vincere contro squadre così ma è complicato anche vincere contro di noi".