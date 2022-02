Calciomercato Juventus / Annuncio improvviso: “E’ pronto a firmare!”

Il calciomercato è materia fluida e imprevedibile e la Juventus lo sa bene. Tutto può cambiare dall'oggi al domani, nulla è certo almeno fino agli annunci ufficiali. La Vecchia Signora in tutto questo è sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato, che stanno tenendo banco anche in questi giorni.

I temi che riguardano i bianconeri in effetti sono davvero molti. Tra i tanti rinnovi ancora in bilico, voci su possibili grosse partenze e rumors su grandissimi obiettivi in entrata, il calciomercato della Juve infatti promette ancora una volta importanti novità.

In queste ultime ore si sono rincorse da più parti notizie su un nome in particolare, che in questo momento sta attirando praticamente tutte le attenzioni su di sé in casa bianconera <<<