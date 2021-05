Morata, parla la moglie Alice: “E’ la mia forza, ci sosteniamo a vicenda. Ma se non segna…”

Le parole della moglie del centravanti spagnolo

"Se Alvaro non fa gol, i tifosi se la prendono persino con me, mi mandano continui messaggi su Instagram! Momenti difficili? Io sono una persona forte, che non si butta mai giù. Ma il periodo trascorso a Londra è stato duro anche per me: in quel momento aspettavo l'arrivo dei gemelli, non riuscivo a mangiare per le nausea e sono dovuta andare molte volte all’ospedale. E lui (Alvaro ndr.), nonostante le sue grandi difficoltà, mi è sempre stato di sostegno. La nostra forza è che ci sosteniamo a vicenda.