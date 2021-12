Da Allegri fino a Cuadrado: le statistiche di Bologna-Juventus

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato le statistiche più interessanti del match vinto contro il Bologna

Bellissima vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri che ieri ha portato a casa i tre punti contro una squadra ostica come il Bologna. Da Morata fino a Bernardeschi e Cudrado, prestazione da incorniciare per molti giocatori bianconeri. Ora la Juventus si prepara a sfidare il Cagliari, ultimo avversario del 2021. Poi ci sarà la pausa natalizia dove i bianconeri avranno il tempo di riposarsi e caricarsi in vista del tour de force di gennaio. Dopo il pessimo inizio di stagione la Juventus riuscirà a riprendersi e terminare tra le prime quattro?