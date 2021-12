Mihajlovic: “La Juve è sempre la Juve, vincere contro di loro è dura”

Al termine della partita Mihajlovic ha analizzato il match del suo Bologna e ha fatto i complimenti alla Juve di Allegri

Al termine della partita contro la Juventus , l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato intervistato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo preso il primo gol a freddo, poi stavamo meglio noi in campo visto che abbiamo giocato avendo anche qualche occasioni. Nel nostro miglior momento abbiamo preso il loro gol, anche deviato. Ci è mancata un po' di decisione in avanti con gli attaccanti e tutto, a volte per bravura loro e demeriti nostri purtroppo è andata così. Noi abbiamo subito poco e niente, tra primo e secondo gol abbiamo fatto meglio della Juventus. Loro hanno fatto gol mentre noi no, ci è mancato l'ultimo passaggio. La partita l'abbiamo gestita bene, nella ripresa abbiamo spinto sull'acceleratore e il gol era nell'aria poi invece lo abbiamo subito e ci ha tagliato le gambe".

Chiosa finale su Musa Barrow, tra i peggiori in campo in casa Bologna: "Lui si va a cercare gli spazi, deve girare intorno ad Arnautovic. E' un modo naturale il suo di giocare, lo ha fatto come doveva fare poi abbiamo fatto poco in avanti. Ci è mancata la qualità negli ultimi venti metri". Se da un lato l'attaccante gambiano non ha fatto vedere il meglio del suo repertorio, dall'altro la difesa della Juventus ce l'ha messa tutta per far sì che questo accadesse. Bonucci e de Ligt sono stati praticamente perfetti, sempre puliti e precisi negli anticipi e nelle letture difensive.