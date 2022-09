Montero: “Avremmo meritato di vincere. Mercoledì col Benfica…”

L'allenatore dell'Under 19, al termine della gara pareggiata contro il Verona, ha commentato la prestazione ai microfoni dei canali ufficiali

redazionejuvenews

In attesa di sapere come si comporterà la squadra di Massimiliano Allegri domani sera, all'Allianz Stadium, contro la Salernitana, le squadre giovanili bianconere sono già scese in campo. Ieri la Juventus Next Gen ha trovato il pareggio in extremis a Pordenone. Al gol di Pirrello al 61', ha risposto Cudrig al 95', che ha evitato la sconfitta agli uomini di mister Brambilla. Oggi pomeriggio invece è toccato alla squadra Under 19. La Primavera bianconera era impegnata a Verona, dove ha pareggiato per 1-1, anche in questo caso in rimonta. Tutto è successo nella ripresa. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Bragantini. La Juve ha risposto con l'autogol di El Wafi, che per anticipare Hasa ha messo il pallone nella sua porta.

Al termine della gara, il tecnico bianconero Paolo Montero ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni dei canali ufficiali. Queste le sue parole: "E’ stata una partita che avremmo onestamente meritato di vincere, contro una squadra forte, fisica, su un campo difficile. Sono molto contento di come i ragazzi hanno reagito alla batosta di mercoledì e anche di come si sono comportati i giocatori che finora erano scesi meno in campo: è un messaggio importante, mi mettono in difficoltà con le loro prestazioni e adesso fare la formazione per mercoledì non sarà per niente facile per me, contro i campioni in carica della Youth League. Una partita che vogliamo vincere".

L'Under 19 bianconera è salita a quota 11 punti, momentaneamente al primo posto in classifica. A quota 10 però ci sono formazioni che devono ancora scendere in campo, come Torino, Bologna e Fiorentina. L'avversario dei viola sarà il Sassuolo, a quota 8: in caso di vittoria, i neroverdi aggancerebbero la Juve. Ora la squadra di Montero tornerà a pensare all'Europa: mercoledì, alle 14, ci sarà la sfida di Youth League contro il Benfica.