Under 19, pareggio in rimonta per i bianconeri: a Verona è 1-1

Archiviata la sconfitta subita in casa del Paris Saint-Germain, l'Under 19 è tornata in campo oggi contro il Verona. Andiamo a vedere come è andata, nel report del match pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Uno a uno in rimonta venerdì sera per la Next Gen, uno a uno in rimonta sabato pomeriggio per l'Under 19. Anche in questo caso, pari agguantato in trasferta dai ragazzi di Montero, che provano a scrollarsi di dosso l'esordio in Youth League e a ripartire in campionato.