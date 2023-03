Montemurro: “Partita chiave della stagione, il livello è alto”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Contro l'Inter dovremo cercare di gestire bene il pallone, evitando prima di tutto le ripartenze delle nostre avversarie che sanno essere molto pericolose in velocità. Le affronteremo per la quinta volta in stagione, di conseguenza non sarà semplice per entrambe le squadre portare a casa l'intera posta in palio. Ormai si conoscono i rispettivi punti di forza e punti deboli e allora diventerà fondamentale l'aspetto mentale. Bisognerà essere forti di testa per vincere la partita, approcciando bene la gara.