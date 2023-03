Juventus Women: il precedente in campionato contro l’inter

Le ragazze guidate da Joe Montemurro per la foto di rito. L'allenatore sceglie questo undici: Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin; Pedersen, Grosso; Bonansea, Caruso, Beerensteyn; Girelli. Nella ripresa entreranno anche Cernoia, Sembrant, Bonfantini e Cantore.

PRIMO TEMPO IN EQUILIBRIO

Dopo i primi 45 minuti le due squadre vanno al riposo in parità. Ma la gara ha avuto diversi momenti per schiodarsi dallo 0-0. L'Inter è andata vicina al gol con Karchouni, che ha trovato l'opposizione di Peyraud-Magnin, aiutata dal palo. La Juventus ha prodotto maggiormente, offrendo la sensazione di una squadra che vuole cancellare anche con rabbia il precedente mezzo passo falso con il Como.

La Juve passa a inizio ripresa. Girelli serve Bonansea che con un diagonale di sinistro non lascia scampo a Durante. L'urlo di Barbara è emblematico della tensione e dell'importanza della partita.

É una delle caratteristiche che rende la Juventus Women una squadra speciale: non accontentarsi mai e premere sull'acceleratore per dare un indirizzo definitivo al match. É quanto succede un minuto dopo il gol di Bonansea. Caruso approfitta del momento di chiara difficoltà della difesa avversaria, sigla il 2-0 definitivo e manifesta tutta la sua felicità per i 3 punti da portare a casa." (Juventus.com)