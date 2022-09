Monteiro: “Benfica nel momento migliore per sfidare la Juventus”

Andre Monteiro, giornalista portoghese, ha detto la sua sulla partita tra Juventus e Benfica, match della seconda giornata di Champions.

redazionejuvenews

Andre Monteiro, giornalista portoghese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della partita tra Juventuse Benfica. Ecco le sue parole: "Se valutiamo l'andamento in campionato e in Champions, per il Benfica non può che essere il momento migliore per affrontare questa partita. Potrebbero esserci delle buone possibilità per ottenere un buon risultato, ma nel calcio può succedere di tutto. La Juventus è un grande rivale, di blasone, in grado di vivere grandi notti dal punto di vista europeo. Bisognerà fare molta attenzione su questo aspetto. Si sfideranno due top club, per me sarà una bella partita".

Sui lusitani: "Non credo che il Benfica farà calcoli e si presenterà a Torino per pareggiare. La squadra parte sempre con l'obiettivo di vincere, in questa stagione ha accumulato tante vittorie di fila e proverà a farlo anche domani. La Juventus sarà il primo vero grande avversario da affrontare, ma c'è fiducia e consapevolezza nell'ambiente. Mi aspetto che la squadra di Schmidt si giocherà fino all'ultimo la chance di potersi qualificare al turno successivo. Neres? E' un giocatore che piace a tutti gli appassionati di calcio, per le sue qualità e la sua voglia di puntare sempre l'avversario nell'uno contro uno. Palla al piede è molto abile, bravo nel controllo e nel tiro, sono rimasto sorpreso dalla sua voglia e dalla sua applicazione tattica. Sicuramente sarà tra i protagonisti del match con la Juventus, ma in generale riesce ad esprimersi sempre molto bene contro tutti gli avversari".

Su Di Maria, ex della gara: "Le grandi qualità di Di Maria sono riconosciute da tutti, è sempre stato un talento fin dai tempi del Benfica ed ora si è affermato con l'Argentina e nel calcio mondiale. Se dovesse scendere in campo sarà potenzialmente il giocatore più pericoloso in campo, ma non credo che i giocatori del Benfica si faranno intimorire. Sono abituati ad affrontare grandi campioni. Per i tifosi sarà un piacere incontrarlo e gli verrà tributato il giusto rispetto".