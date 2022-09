Dimas: “La Juventus è favorita con il Benfica, occhio a Neres e Rafa”

Manuel Dimas, ex calciatore, ha detto la sua sulla sfida tra Juventus e Benfica, match della seconda giornata della Champions.

redazionejuvenews

Manuel Dimas, doppio ex di Juventus e Benfica, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sfida in programma domani sera. Ecco le sue parole: "Mi aspetto una partita interessante, la Juve è favorita sulla carta ma il Benfica gioca un ottimo calcio e quest'anno non ha mai assaporato il sapore della sconfitta. Per logica, i bianconeri dovranno cercare di fare risultato pieno dopo la sconfitta di Parigi. E il Benfica, invece, reduce dal successo sul Maccabi, può anche permettersi di pareggiare per poi giocarsi la qualificazione al Da Luz. Proprio gli israeliani potrebbero essere un fattore importante, perché i punti persi contro di loro diventerebbero determinanti per il passaggio alla fase successiva".

Sulla Juventus: "E' stato un brutto inizio di stagione per i bianconeri, ma c'è una differenza tra una partita di Serie A e una in Europa. La Juve ha bisogno della svolta in campionato e può riuscire a vincere più partite in maniera consecutiva, mentre in Champions è importante vincere le partite in casa e devi fare dei buoni risultati in trasferta. Solo così hai la chance di qualificarti tra le prime due del girone. Se dovesse battere il Benfica, è chiaro che il match col Monza sarebbe affrontato fisicamente e psicologicamente con un altro piglio".

Sul Benfica: "Ha avuto una stagione brutta e molto difficile l'anno scorso. Con un nuovo allenatore tedesco e alcuni buoni acquisti, ha riportato la mentalità vincente che è mancata in queste ultime stagioni. La squadra sta esprimendo un buon calcio, anche piuttosto semplice, e gioca in maniera prettamente offensiva. I rischi, ovviamente, non mancano, ma le vittorie permettono ai tifosi di avere una grossa motivazione. Ai lusitani piace il possesso palla e giocar bene, il centrocampo riesce a far filtro e la difesa subisce poco. Neres e Rafa sono in buona forma e sempre pericolosi negli uno contro uno".