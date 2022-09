Juventus, Di Maria è l’ago della bilancia: El Fideo adesso essere decisivo

Nella partita con il Benfica potrebbe ritornare dal primo minuto Angel Di Maria. L'ala argentina è chiamata a dare una scossa alla squadra.

redazionejuvenews

La Juventus, per la sfida di domani sera contro il Benfica, recupera Angel Di Maria. L'attaccante argentino, dopo un paio di settimane di stop, è pronto a scendere in campo, per dare il suo contributo alla Vecchia Signora, che ha impellente bisogno delle giocate dell'ex PSG. Lo stesso Allegri, in conferenza, ha comunicato il recupero: "Abbiamo recuperato Di Maria, non so se lo schiererò dall'inizio. Szczesny lo valuterò dopo la conferenza, Alex Sandro ha avuto un problema all'adduttore e vedremo se ci sarà col Monza, Rabiot e Locatelli sono out. Abbiamo questi fuori e abbiamo recuperato Di Maria".

El Fideo, infatti, da quando è arrivato, ha dimostrato il suo valore soltanto nella gara d'esordio contro il Sassuolo, mentre negli altri due spezzoni, con Spezia e Fiorentina, non è stato incisivo. Adesso, nel match più importante della prima parte di stagione, Di Maria deve dare quel quid in più alla squadra, giustificando anche il suo acquisto estivo, visto che l'argentino è stato comprato per fare la differenza nelle partite importanti, proprio come quella con la sua ex squadra, il Benfica. Un incontro da dentro e fuori per la fase e gironi, una sfida che Di Maria sa come giocare, vista la sua esperienza decennale in Champions League.

Rispolverando le dichiarazioni della conferenza di presentazione di Di Maria, i buoni propositi del Fideo si sposano perfettamente con l'importanza della partita di domani: "Eccolo il Di Maria alla Juve, mi hanno scelto per questo, è importante per loro quanto per me. Credo che sarà importante lavorare, farlo al massimo per la squadra e per me. Diciamo che l'hanno detto molte volte, nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Il calcio è così, in un anno può cambiare il progetto e sono tranquillissimo. Cercherò di fare del mio meglio". Inoltre, da questi match, passa anche il rinnovo dell'argentino, che in base alla sua stagione, verrà valutato per il prossimo anno, per capire se indossare o meno la casacca bianconera.