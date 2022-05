Moggi: “Locatelli è il problema del centrocampo della Juve”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato della finale di Coppa Italia persa dalla Juventus mercoledì sera contro l'inter per alcuni errori arbitrali

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi , ha voluto dire la sua intervenendo sul canale Twitch di Juventibus, ospite della puntata andata in onda ieri sera. Moggi ha puntato il dito contro il direttore di gara Valeri, e contro la sua direzione di gara, parlando sia del futuro di Allegri che di quello sul mercato della Juventus: " Valeri per esempio ha sbagliato sia per il rigore di Lautaro che per la mancata espulsione di Brozovic . Non se l’è sentita, era una partita importante. Sono cose che capitano".

"Il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus non è in discussione. Il tecnico rimane al posto suo, ci mancherebbe. A volte Nedved perde l’occasione per stare zitto. Restano tutti al loro posto, ma ci vorrebbe uno qualificato per stare vicino all’allenatore e al campo e non è di certo Pavel Nedved. L’ho portato io Pavel, era un grande giocatore, ma come dirigente deve imparare qualcosa in più. Il problema è solo Locatelli. Quando c’erano problemi per l’acquisto, dicevo che come lui ce n’erano tanti e ora la dimostrazione ce l’ha data il campo. Difetta nella personalità e negli assist per gli attaccanti. Nelle squadre di calcio, ogni giocatore deve avere delle caratteristiche, quelle di Locatelli non aumentano la qualità del centrocampo".