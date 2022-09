Moggi torna su Juve-Salernitana: “Io l’avrei fatto ricorso per farla rigiocare”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss l'ex presidente bianconero Moggi è tornato a parlare delle polemiche sulla partita contro la Salernitana

redazionejuvenews

Juve-Salernitana, un match che ha fatto e farà discutere ancora a lungo. I bianconeri dopo essere andati sotto nel punteggio per 0-2, nella seconda frazione di gioco sono riusciti a recuperare lo svantaggio e nel finale hanno addirittura trovato la rete del 3-2. Una partita assurda... peccato che poi il gol sia stato annullato per fuorigioco grazie all'ausilio del VAR. La posizione di Bonucci è stata infatti giudicata in fuorigioco attivo: niente gol, 2-2.

Le polemiche ci sarebbero state lo stesso (il fuorigioco di Bonucci era veramente attivo?), ma a rincarare la dose ci ha pensato Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero al termine della partita, infatti, ha fatto notare a tutti un dettaglio che le telecamere di DAZN e del VAR non avevano ripreso: Candreva fuori dall'inquadratura teneva in gioco il difensore italiano. L'AIA ha ammesso di non avere a disposizioni immagini chiare che potessero essere usate dal VAR. Polemiche a non finire.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha detto: "Avrei fatto sicuramente ricorso per far rigiocare la partita se fossi stato ancora un dirigente della Juventus. É impensabile che un gol venga annullato nonostante mancassero le immagini per valutare la posizione di un fuorigioco. Invece è andata così e né Banti né Marcenaro sono stati allontanati. I bianconeri avevano sì giocato male, ma che avrebbero meritato di vincere".