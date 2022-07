Miretti si diploma, ora vuole prendersi la Juve

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha reso noti i nomi dei diplomati di quest'anno, con quello di Miretti tra di loro

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato a Torino la preparazione in vista del prossimo anno, con la squadra quasi al completo che partirà alla volta dell'America per la tournée negli Stati Uniti. A Torino rimarranno infatti Chiesa e Kaio Jorge, infortunati e ancora in ripresa dai problemi avuti nello scorso anno, e Arthur, che in teoria ha sofferto anche lui di un infortunio, ma che più realisticamente rimarrà a Torino per lasciare la squadra durante il mercato, non rientrando più nei piani dei bianconeri.

A mancare in tournée sarà anche Fabio Miretti, protagonista delle ultime partite della scorsa stagione, nelle quali ha fatto vedere grandi doti e qualità. Miretti ha partecipato all'europeo dell'Italia Under21 e tornerà a Torino il 3 agosto, per ritrovare i compagni dopo la tournée e per iniziare a preparare la stagione che verrà. Il giocatore, dopo una grande annata in campo, ha ottenuto anche un altro grande riconoscimento, rappresentato dal diploma di maturità, conseguito alla WINS.

"Dal campo … ai banchi di scuola, sempre con la stessa dedizione e soprattutto con la stessa determinazione di sempre.

Oggi, alla World International School (WINS), è stata una giornata speciale per tante giovani e tanti giovani bianconeri del nostro Settore Giovanile perché hanno raggiunto un traguardo importante nel loro percorso di formazione scolastica. Da oggi, infatti, sono MATURI!

E come dicevamo, a sorridere per avere ottenuto il diploma, sono in molti:

Nicole Arcangeli

Alessandro Citi

Federica D’Auria

Alice Giai

Shara Grillo

Tommaso Maressa

Fabio Miretti

Gabriele Mulazzi

Jenny Requirez

Asia Sargenti

Nicolò Savona

Riccardo Turicchia

Menzione speciale per Asia Sargenti che si è diplomata con un punteggio di 100/100.

E, ovviamente, un grande applauso a tutti i nostri ragazzi per questo splendido risultato. Conciliare sport ad altissimo livello e studio non è facile, ma per la Juventus è una priorità.

Il Club ci tiene a formare donne e uomini, prima di grandi giocatrici e giocatori e oggi è una giornata felice per tutti.

Congratulazioni ragazze e ragazzi!" (Juventus.com)