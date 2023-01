Minoli sul -15: “Chi ha voluto Ronaldo ha assassinato la Juventus”

Non tutti hanno reagito allo stesso modo alla penalizzazioneinflitta alla Juventus. Giovanni Minoli, noto tifoso bianconero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua: "Quando ho saputo dei 15 punti non mi sono nemmeno sorpreso troppo, ho pensato a un’occasione di rinascita. La Juve nelle difficoltà dà storicamente il meglio. E poi credo che il calcio sia andato troppo oltre, adesso si sta riassestando su nuove logiche. Se verrà confermato il -15 saremo costretti a ripartire dai giovani, con un allenatore da un milione di euro e non da sette. Ma non è una cosa così negativa: sarà un bel bagno di umiltà e rigenerazione".