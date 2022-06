Milutinovic su Vlahovic: “Problema agli addominali già risolto”

Andreja Milutinovic, preparatore atletico, ha parlato di Dusan Vlahovic, toccando anche il tema della stagione juventina.

redazionejuvenews

Andreja Milutinovic, preparatore atletico di Dusan Vlahovic, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport, parlando dell'attaccante serbo e dell'infortunio subito nelle ultime gare della stagione. Ecco le sue parole sullo stop che l'ex Fiorentina ha riscontrato dopo l'ultima gara di campionato, inconveniente che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della sua Nazionale per le partite di Nations League in programma nel mese di giugno: "Problema agli addominali? Il problema è già stato risolto! Le terapie hanno dato i risultati sperati. Così, grazie alla collaborazione dello staff medico della Juventus, adesso è tutto a posto. Le vacanze di Dusan sono iniziate l’altro ieri, il 9 giugno, perché i primi giorni "ufficiali" concessi dal club li abbiamo sfruttati per risolvere il problema. Adesso il piano prevede riposo fino al primo luglio, poi inizieremo un lavoro individuale che consentirà a Vlahovic di presentarsi completamente pronto per l’inizio del ritiro".

Sulla preparazione: "Non è importante essere i primi all’inizio, conta esserlo alla fine della stagione. Ai miei ragazzi insegno a vivere ogni giorno come fosse un piccolo obiettivo da raggiungere per poi misurare il successo alla fine. Io lavoro per creare gladiatori che acquistino fiducia attraverso il duro lavoro. Soltanto la fede in questo sistema di allenamenti e i sacrifici permettono di arrivare al successo".

Sulla Juventus, nuova squadra di Vlahovic da febbraio, esperienze in chiaroscuro nelle ultime partite dell'annata, considerando anche la mancanza del gol per oltre un mese: "Nessuna euforia, sta vivendo questa esperienza con tranquillità. Dusan ha tanta voglia di ripagare la fiducia che il club gli ha dimostrato. Dybala è il calciatore che lo ha impressionato di più nel periodo bianconero. Dusan non è mai soddisfatto! Sono tutti ragazzi con un aspetto da killer. Ma nella sostanza sono bambini piccoli...Auguro a Dusan di essere il migliore del mondo e di vincere il Pallone d’oro".