Milik: “Posso giocare anche con Vlahovic, fisicamente sto benissimo”

L'attaccante polacco, che ha già esordito nella gara di sabato con la Roma, è stato presentato oggi in conferenza stampa all'Allianz Stadium

redazionejuvenews

L'ultimo acquisto della Juventusin ordine di tempo è stato Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, arrivato in prestito dal Marsiglia, ha già esordito sabato nel secondo tempo della partita contro la Roma. Il nuovo centravanti bianconero ha parlato nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium.

Arrivare alla Juve - "E' un momento molto speciale della mia vita. Questo è uno dei club più importanti del mondo per me. Voglio fare tanti gol, dare qualcosa di speciale alla squadra".

Con Vlahovic - "Ho fatto 2-3 allenamenti con la squadra. Io posso giocare a due punte, l'ho fatto con Lewandowski in nazionale. Deciderà il mister, io mi allenerò al meglio per essere a disposizione".

Vicino in passato - "Il mio nome è stato accostato alla Juve anche in passato, 2-3 anni fa potevo venire qui, ma io non guardo al passato. Ora sono qui e spero di fare tanti gol".

Serie A - "Il campionato è sempre di alto livello".

Stato di forma - "Fisicamente sto benissimo. Ho fatto 30 gol in 50 partite però quello che ho fatto non conta più, conta solo quello che si fa nel presente e la prossima partita. ora scrivo nuove pagine, questa è la cosa più importante".

Posizione - "Io sono un attaccante, il mio ruolo è fare gol. Mi piace giocare da solo o a due punte".

Napoli - "Non ho guardato il calendario, non so quando giocheremo. Quando volevo andare via, le cose non sono andate come volevamo e sono finito fuori rosa".

Allenatori - "Ogni allenatore è diverso e da ognuno si può imparare. Io volevo prendere qualcosa da ogni allenatore che ho avuto e spero di averlo fatto".

La Juve da avversario - "Erano partite speciali quando ero a Napoli. Penso anche che non sono primo e ultimo giocatore che vestire tutte e due le maglie. Ma ora mi importa solo di essere qui".

Marsiglia - "A fine campionato volevo restare. Poi è cambiato il progetto, sono arrivati altri giocatori, un nuovo mister. Ho avuto questa grande opportunità e ho preso la mia decisione".

Vlahovic-Lewandowski - "Sono tutti e due forti, in momenti diversi della carriera. Dusan può migliorare molto, ha 22 anni, ha un grande futuro davanti a sé. E' difficile paragonarli".

I primi giorni in bianconero - "Con Szczesny ci conosciamo da tanto, giocando in nazionale insieme. L'atmosfera è buona, le infrastrutture sono incredibili. Tutto è organizzato, devi pensare solo a giocare a calcio. Non ci manca niente, ci sono tante persone che lavorano per la squadra".